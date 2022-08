Ancora maltempo in Piemonte, possibili piogge in serata

Continua l’ondata di maltempo sul Piemonte, secondo il CMP, il Centro Meteo Piemonte, per la regione “arrivano ulteriori conferme sul break dell’estate atteso da domani pomeriggio con lo sviluppo di rovesci e temporali talvolta anche molto intensi che potrebbero interessare specialmente il Piemonte occidentale e settentrionale con cumulate talvolta ingenti e con possibili criticità.

Anche per questa sera non si esclude lo sviluppo di 1/2 celle isolate in risalita dal Cuneese verso Nord e successivamente, in nottata, rovesci e temporali potrebbero insistere sulle Alpi settentrionali della regione.