Domenica 28 agosto torna la Fiera d’estate di Pinerolo: il programma

Come ogni anno a fine agosto e alle porte di settembre, torna la Fiera d’estate in occasione della festa patronale di Pinerolo con tanti eventi e attività per grandi e bambini. L’appuntamento non è più come da tradizione previsto di lunedì ma viene anticipato a domenica 28 agosto e andrà ad animare le principali piazze della città.

In Piazza Vittorio Veneto e Piazza D’Armi è prevista la tradizionale esposizione commerciale, un grande mercato con esposizione macchine agricole e tanti stand di automobili, automobili elettriche, biciclette, e-bike. In Piazza Vittorio Veneto, sarà aperto tutto il giorno Nodo Concept Space, polo artigiano della città con esposizioni e mostre visitabili gratuitamente.

Novità per il 2022 sarà la Gara di Plogging organizzata da Rotary Club Pinerolo con il patrocinio del Comune, occasione per correre e fare del bene all’ambiente, gareggiando per raccogliere più rifiuti possibile sul territorio della città.

Tante proposte anche per i più piccoli, che in Piazza San Donato troveranno tanti giochi in legno giganti, accessibili gratuitamente, realizzati con materiali di riciclo e che potranno divertirsi sulle giostre del Grande Luna Park di Piazza Terzo Alpini, con nuove attrazioni direttamente dai migliori parchi di divertimento d’Italia. Novità: un tuffo nel passato con gli sbandieratori di Asti “Contrada Santa Caterina” dalle 15.00 alle 17.00 in Piazza San Donato.

Infine, i curiosi e gli amanti di arte e cultura potranno visitare il campanile e la Basilica di S. Maurizio, ammirare le foto del grande Yann Arthus-Bertrand, nella mostra fotografica “La terra vista dal cielo” accessibile gratuitamente alla Cavallerizza Caprilli, scoprire le opere di Enrico Colombotto Rosso nella retrospettiva “Il genio Visionario” a Palazzo Vittone.

PROGRAMMA

Domenica 28 agosto 2022 a Pinerolo (TO)

Piazza Vittorio Veneto e PIAZZA D’ARMI | dalle 8.00 alle 19.00

Grande Fiera, grande Esposizione!

Tra le novità: stand di automobili, automobili elettriche, biciclette, ebike.

Piazza d’Armi (dalle 9.00 alle 13.00)

Gara di Plogging

a cura del Rotary Club Pinerolo

Il plogging consiste nel raccogliere rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging o altre attività sportive all’aria aperta. Uno sport che genera benefici tangibili per la comunità e per gli atleti coinvolti, che permette di ripulire intere porzioni di territorio, urbano o montano, conferendo a un corretto riciclo e a nuova vita i rifiuti abbandonati.

Iscrizioni: https://bit.ly/3z5yEiI

Info: https://www.rotarypineroloperlambiente.it/plogging.html

Piazza Terzo Alpini

Grande Luna Park con tante nuove attrazioni per piccoli, ma anche per grandi,

direttamente dai migliori parchi di divertimento d’Italia.

Piazza San Donato

Rici-Giochi. Giochi in legno giganti realizzati con materiali di riciclo per bambini e famiglie.

Sbandieratori di Asti “Contrada Santa Caterina” dalle 15.00 alle 17.00

Cavallerizza Caprilli, viale della Rimembranza 3, Pinerolo

Mostra Fotografica “La terra vista dal cielo”

Nella Cavallerizza Caprilli un’esposizione di 133 spettacolari immagini aeree

realizzate dal fotografo francese Yann Arthus-Bertrand, a cura del Rotary Pinerolo.

Piazzale di San Maurizio, dalle ore 14.00

Visita guidata al campanile di S. Maurizio | Basilica di San Maurizio

Salita con visita guidata al campanile con tre gruppi di 10 persone. Partenza ogni

ora a partire dalle 14.00, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Sarà anche possibile

visitare l’interno della basilica con le guide volontarie dell’Associazione Ar.Co. a

partire dalle 14.00 (senza prenotazione). Ingresso ad offerta libera.

Per info e prenotazioni: arco.pinerolo@gmail.com

Pinacoteca Civica di Palazzo Vittone, Piazza Vittorio Veneto 8

Mostra “Enrico Colombotto Rosso. Il genio Visionario”

La mostra, che rappresenta la più importante retrospettiva di sempre mai dedicata ad Enrico Colombotto Rosso, è curata da Lorenzo Soave e Daniela Dello Iacovo.

Enrico Colombotto Rosso è considerato uno dei maggiori protagonisti dell’arte del Novecento, che incarna l’idea dell’artista poliedrico: fu poeta e scrittore, scenografo e costumista, fotografo e illustratore, nonché pittore.

Info: https://www.munus.com/enrico-colombotto-rosso-il-genio-visionario

Nodo Concept Space: il polo di artigianato e arte nel cuore di Pinerolo

Piazza Vittorio Veneto, Orari 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.30

Ufficio del Turismo di Pinerolo | Via Duomo 1, Pinerolo

Aperto Domenica 28 agosto con orario continuato 9.00 – 18.00

Per info: 0121 795589

Sabato 27 agosto 2022 a Pinerolo (TO)

SPECIALE ANTEPRIMA: SABATO NOTTI DEI DEHORS

dalle 19.00 alle 00.30

Aperitivi e cena sotto le stelle con musica live e dj-set