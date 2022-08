Violento nubifragio in provincia di Cuneo: decine gli interventi dei vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 agosto, un violento nubifragio si è abbattuto in provincia di Cuneo ed in particolare nei Comuni di Revello, Barge e Bagnolo Piemonte. Le stazioni meteo di Arpa hanno rilevato che in meno di un’ora è caduta su quei territori oltre 80 millimetri di pioggia. Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco in poco tempo chiamati per far fronte ad allagamenti, auto in panne, e diverse vie dei paesi trasformate in veri e propri torrenti.