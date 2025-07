Torino: quattro anni a Lorenzo Venera, l’ex rapper di Amici condannato per maltrattamenti

TORINO – Lorenzo Venera, il 36enne conosciuto ai più come Lorenzo Amnesia per aver partecipato alla trasmissione Amici, è stato condannato dal tribunale di Torino a quattro anni di carcere per maltrattamenti nei confronti della ex compagna.

La sentenza ha riconosciuto all’ex compagna, costituitasi parte civile con l’avvocato Gabriella Boero, una provvisionale di 10mila euro e altri 5mila alla figlia.

L’accusa descrive Venera come un uomo “ossessionato dalla gelosia”: controllava il cellulare della donna, le dava schiaffi in volto, pugni alla testa, la strattonava e le tirava i capelli.

Le minacce più gravi sarebbero avvenute nel 2022 quando Venera avrebbe detto “ti ammazzo”, “un incidente può sempre capitare” e poi il riferimento ai femminicidi di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano.

Come chiedere aiuto

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari).

Utile anche l’applicazione YOUPOL che permette a chiunque di interagire con la Polizia di Stato inviando video, audio, immagini e testo relativi a episodi di bullismo/cyberbullismo, droga e violenza di genere.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese