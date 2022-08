Elezioni 2022: anche il Terzo Polo ultima le liste in Piemonte, Calenda capolista al Senato a Torino

Anche il Terzo Polo, quello formato dalla coalizione di Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi ha ultimato le liste elettorali per il Piemonte. Per quando riguarda Torino e la sua area metropolitana saranno presenti i candidati del partito di Calenda, mentre quelli di Renzi sono presenti nel resto della Regione. In quest’ottica il leader del partito Azione, Carlo Calenda sarà candidato come capolista per il Senato a Torino. A seguire Silvia Fregolent di Italia Viva. Sul Piemonte 2 i candidati sono Annamaria Parente, presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama, seguita da Gianluca Susta, ex sindaco di Biella, oggi segretario regionale di Azione. Alla Camera Daniela Ruffino, ex FI oggi in Azione, è stata candidata come prima in entrambi i collegi camerali. Alle sue spalle Osvaldo Napoli. Per quanto riguarda i due collegi camerali dell’alto e del basso Piemonte, spettanti a Italia Viva, a capitanare la lista ci sarà Luigi Marattin.