Coronavirus COVID-19 Piemonte: i dati del 21 agosto 2022: +999 nuovi casi, nessun decesso

Sono 999 i nuovi casi comunicati dalla Regione Piemonte oggi, domenica 21 agosto, di cui 987 dopo test antigenico. Il tasso di positività si assesta al 14,8%, in salita rispetto al valore di ieri che era del 7,8%. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 6.735 di cui 6.539 sono test antigenici. In calo di 4 i ricoveri ordinari per un totale di 323 pazienti con COVID-19. Il dato delle terapie intensive, invece, è uguale al valore di ieri e si trova a quota 6 pazienti. L’Occupazione dei posti letto quindi è del 4,8% nei reparti ordinari e dell’1% nelle terapie intensive. Nessun decesso riscontrato nell’ultimo giorno, mentre ne era stato segnalato uno nel bollettino di ieri.