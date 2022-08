Africa Unite e MInbistri per ArtigianatOFF a Pinerolo

L’Associazione Officina Pinerolese, con il patrocinio del Comune di Pinerolo, è felice di annunciare la quinta edizione di ArtigianatOFF, il festival musicale di Pinerolo. Confermandosi uno dei principali eventi musicali ad ingresso gratuito dell’estate musicale del Piemonte e non solo, ArtigianatOFF 2022 ospiterà in Piazza Terzo Alpini il 2 e 3 settembre rispettivamente AFRICA UNITE e MINISTRI, due band culto delle rispettive scene d’appartenenza.

Dopo le scorse due edizioni in teatro, ArtigianatOFF torna in piazza, per riabbracciare la sua natura di festival aperto e per tutti. Negli scorsi anni sono saliti sul palco del festival artisti come Tre Allegri Ragazzi Morti, Venerus, Joan Thiele, Andrea Laszlo De Simone, Generic Animal, C’mon Tigre, Bianco e molti altri.

Il 2 settembre gli Africa Unite festeggeranno “in casa” il quarantennale della band, posticipato di un anno con il “40+1 Tour”, con un’imperdibile serata evento. Il più longevo e rappresentativo gruppo reggae italiano presenterà dal vivo l’ultimo album “Non è Fortuna”, uscito l’11 maggio. Un abbraccio con la loro città da non perdere.

Il 3 settembre saliranno sul palco i Ministri, da 15 anni un punto di riferimento per generazioni diverse, pur muovendosi con importanti cambi di prospettiva. Reduce dal successo del tour primaverile nei club e dalla calorosa accoglienza ricevuta durante gli instore, la band ha annunciato le date del tour estivo per presentare il nuovo album “Giuramenti”, disponibile dal 6 maggio.