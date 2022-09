Sono 1.899 le persone vaccinate contro la COVID-19 di oggi, giovedì 1 settembre in Piemonte di cui a 31 è stata somministrata la prima dose, a 31 la seconda, a 269 la terza e a 1.568 la quarta.

Dall’inizio della campagna inoculate 10.306.416 dosi, di cui 3.341.298 come seconde, 2.942.791 come terze, 417.494 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.776.