Meteo, instabilità sul Piemonte: grandinate nel torinese

Continua l’instabilità meteorologica sul Piemonte. In serata segnalata una forte grandinata a Torino Nord, verso San Mauro torinese; temporali intensi anche a Nord di Torino, più localmente sull’Alto Cananese. Temporale intenso anche sull’Alto Novarese, zona Gattico.

Continue infiltrazioni di aria umida e fredda in quota dall’Atlantico creano condizioni di moderata instabilità sul Piemonte, con nuvolosità irregolare e con rovesci e temporali sparsi e intermittenti, in particolare dalle ore pomeridiane e notturne per oggi e domani, spiega il Arpa.

Sabato le precipitazioni diverranno più diffuse, con un conseguente sensibile calo delle temperature, in nuovo rialzo nel corso della giornata di domenica, grazie al ritorno di cieli più soleggiati.