Meteo Piemonte: piogge diffuse e intermittenti sabato, domenica torna il bel tempo

Secondo le previsioni dell’Arpa ci aspetta un sabato bagnato e una domenica più soleggiata. Continua l’instabilità sul Piemonte con infiltrazioni di aria umida e fredda in quota dall’Atlantico che porteranno nuvolosità irregolare, rovesci e temporali sparsi e intermittenti, in particolare dalle ore pomeridiane e notturne per oggi, giovedì 1° settembre, e domani.

La giornata di sabato sarà caratterizzata da precipitazioni più diffuse, con un conseguente sensibile calo delle temperature, in nuovo rialzo nel corso della giornata di domenica, grazie al ritorno di cieli più soleggiati.

A differenza dell’allerta gialla diramata per lo scorso martedì 30 agosto, le piogge attese per il fine settimana saranno intermittenti, deboli o moderate, con allerta meteoidrologica e idraulica verde in tutta la regione.