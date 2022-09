Il Museo di Arte Urbana di Torino si visita nella lingua dei segni

Ritorna, anche quest’anno, la visita guidata inclusiva e gratuita al Museo d’Arte Urbana di Torino! MAU for ALL è organizzato da Associazione Volonwrite, MAU Museo d’Arte Urbana, Associazione dei Sardi in Torino “Antonio Gramsci”, Compagnia 3001 e CulturalWay.

Una selezione delle opere realizzate da artisti di livello nazionale e internazionale sui muri esterni degli edifici di Borgo Campidoglio sarà resa accessibile a persone con disabilità visive e persone sorde grazie alla drammatizzazione teatrale curata dall’attrice Adriana Zamboni e al servizio di interpretariato LIS. Obiettivo dell’iniziativa, aperta a tuttə, sarà anche quello di studiare un percorso privo di barriere architettoniche per agevolare la fruizione museale da parte di persone con disabilità motoria.

Di seguito, il programma della giornata di sabato 17 settembre:

– Ore 15: ritrovo presso il sagrato della Chiesa di Sant’Alfonso in Corso Tassoni angolo Via Cibrario

– Ore 15.30: partenza visita

– Ore 17 circa: conclusione visita in Piazza Risorgimento

– A seguire è prevista una degustazione di prodotti sardo-piemontesi a cura del sommelier ONAV Leonardo Porcu offerta presso la sede dell’Associazione dei Sardi in Torino “Antonio Gramsci” in Via Musinè 5.

Per informazioni e prenotazioni scrivere ad associazionevolonwrite@gmail.com o contattare il 3402679727.

E il giorno dopo, domenica 18 settembre 2022 dalle 9 alle 20, si svolgerà la 35esima edizione della Festa dell’Uva in via Nicola Fabrizi – Torino.

L’evento, patrocinato dalla Circoscrizione 4, è organizzato da Federvie Piemonte, Centro Commerciale Artigianale Naturale Campidoglio ONLUS in collaborazione con il Museo d’Arte Urbana e Galleria Campidoglio. Per tutta la giornata in via Nicola Fabrizi, i cui negozi resteranno eccezionalmente aperti, diventerà pedonale per ospitare bancarelle di prodotti tipici e artigianali e animazione. Alle 16:30 ci sarà la tradizionale pigiatura dell’uva!

Quest’anno la Festa dell’Uva ospita per la terza volta la Mostra Mercato degli Editori Piemontesi Indipendenti, organizzata in collaborazione con Voglino Editrice e il Comitato Editori Piemonte: Quartiere Campidoglio cerca di dare spazio alla cultura e all’editoria indipendente, durante la sua storica manifestazione organizzata dai commercianti di Via Nicola Fabrizi. Sarà presente anche un presidio di SlowFood e della LAV Lega Anti-Vivisezione.

Alla 35esima edizione della FESTA DELL’UVA parteciperanno anche i banchi più rappresentativi del mercato di corso Svizzera.

E’ in programma la visita guidata alla Chiesa di Sant’Alfonso, al Museo d’Arte Urbana, al Rifugio Antiaereo di Piazza Risorgimento e al Borgo Campidoglio.

Ritrovo ore 15.30 sagrato Chiesa San Alfonso, corso Tassoni angolo via Cibrario.

Visita guidata con CulturalWay, in collaborazione con Abbonamento Musei.Torino Piemonte.