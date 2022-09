Il tribunale di Asti ha deciso la scarcerazione dell’ex assessore regionale del Piemonte, Roberto Rosso e dell’imprenditore Mario Burlò.

La procura, nell’ambito del processo Carminius, contro le presunte cosche della ‘ndrangheta a Carmagnola e nella cintura sud di Torino, aveva condannato Roberto Rosso a 5 anni di reclusione per voto di scambio politico mafioso e l’imprenditore Mario Burlò, sempre in primo grado, a 7 per concorso esterno in associazione mafiosa.