43 i parlamentari piemontesi eletti alla Camera e al Senato: la lista

I parlamentari piemontesi che andranno a Roma grazie al voto dei cittadini alle ultime elezioni di domenica 25 settembre sono 43, 29 alla Camera e 14 al Senato.

Collegi uninominali

Nei collegi uninominali si assegnano 13 per il centrodestra, due per il centrosinistra, che sono Andrea Giorgis (Pd) per il Senato, Riccardo Magi (+Europa) per la Camera, entrambi eletti nei collegi di Torino.

Per il centrodestra alla Camera i nomi sono: Augusta Montaruli (Fdi) eletta a Torino, Elena Maccanti (Lega) a Collegno, Alessandro Giglio Vigna (Lega) a Chieri, Roberto Pella (Fi) a Moncalieri, Andrea Delmastro Delle Vedove (Fdi) a Vercelli, Riccardo Molinari (Lega) nel collegio di Alessandria, Monica Ciaburro (Fdi) a Cuneo. Alberto Gusmeroli (Lega) a Novara, Marcello Coppo (FdI) ad Asti.

Mentre al Senato passano Giorgio Maria Bergesio (Lega) eletto a Cuneo, Paolo Zangrillo (Forza Italia) ad Alessandria, Paola Ambrogio (FdI) a Torino e Gaetano Nastri (FdI) a Novara.

Proporzionale

Con il sistema proporzionale invece sono stati eletti per il partito dei Fratelli d’Italia, i deputati Fabrizio Comba, coordinatore regionale del partito, Marco Perissa, Immacola Zurzuolo, Emanuele Pozzolo, Vincenzo Amich. Per il Senato invece passano Lucio Malan e Giorgio Salvitti.

La Lega porta a Roma Andrea Giaccone per la Camera e diventano senatori Alessandro Benvenuto e il ministro uscente al turismo Massimo Garavagli.

Gli azzurri di Forza Italia eletti in Piemonte su base proporzionale sono Gilberto Pichetto e Roberto Rosso.

Vanno in Parlamento per il PD Mauro Laus, dopo la rinuncia al Piemonte di Debora Serracchiani per il suo Friuli Venezia Giulia. Ce l’hanno fatta anche Mauro Berruto, ex commissario tecnico della nazionale di volley già in segreteria nazionale per i Dem, Anna Rossomando, Francesco Verducci, Chiara Gribaudo ed Enrico Borghi.

Per Sinistra-Verdi passano Marco Grimaldi, consigliere regionale, alla Camera con Paolo Niccolò Romano, ex 5 Stelle. Gli elettori del Movimento 5 Stelle portano alla Camera l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino e il suo ex assessore Antonino Iaria. Al Senato i pentastellati sono rappresentati da Elisa Pirro.