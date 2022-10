Il Consiglio regionale del Piemonte festeggia il compleanno di Tex Willer

Buon compleanno Tex Willer. Il Consiglio regionale del Piemonte festeggia celebra il celebre personaggio dei fumetti creato da Giovanni Luigi Bonelli e disegnato da Aurelio Galleppini in arte ‘Galep’.

Il 30 settembre 1948 usciva per la prima volta in edicola e, in occasione del 74/o anniversario, l’istituzione pubblica su Facebook un post dedicato:

“Chi, la mattina de 30 settembre 1948, passò in edicola, trovò il primo numero di Tex, che poteva sembrare una serie a fumetti qualunque. All’epoca nessuno poteva immaginare che quel ranger sarebbe diventato uno dei personaggi dei comics italiani più longevi e famosi nel mondo. Un fenomeno editoriale italianissimo, nonostante l’ispirazione ai film western, inventato da Giovanni Luigi Bonelli e a cui il disegnatore Aurelio Galeppini, in arte Galep, dette volto, colore e paesaggi. Dopo un debutto un po’ in sordina, conobbe un successo crescente senza eguali, che lo vede in vetta al mondo dei fumetti ancora oggi, giorno in cui Tex Willer, compie 74 anni”.