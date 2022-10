Al Palavillage di Grugliasco la quinta tappa del Circuito Slam by Mini di padel

Dal 3 al 9 ottobre, il Palavillage di Grugliasco ospiterà la quinta tappa del Circuito Slam by Mini di padel.

Per un’intera settimana Torino e provincia saranno invase da professionisti e appassionati di padel provenienti da tutta Italia per assistere ad uno dei tornei più prestigiosi e importanti del Paese che si terrà nel centro padel indoor più grande del Piemonte.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti come sede della quinta tappa dello Slam by Mini – dichiarano Marco Malara e Riccardo Zecchini, fondatori di Palavillage. Ospitare un torneo così prestigioso e importante ci permette di continuare a contribuire alla diffusione del padel in Italia e di portare il format Palavillage anche fuori da Torino, per diffondere sempre di più il concetto di villaggio vacanza in città: un luogo per tutta la famiglia in cui conciliare in armonia diversi aspetti della vita.”