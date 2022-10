Nuovo ospedale di Novara, Conferenza Stato Regioni dà l’ok al nuovo piano finanziario per la realizzazione

La Conferenza Stato Regioni ha approvato questo pomeriggio il nuovo piano finanziario per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara. Ora si potrà quindi sottoscrivere il Protocollo d’intesa e l’Accordo di programma tra la Regione e il Governo per l’accesso ai fondi stanziati dallo Stato, in modo da consentire all’Azienda ospedaliera di Novara di procedere con l’iter dell’appalto dell’opera.

“E’ un passaggio tecnico molto importante – commenta l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi -, che consente di rifinanziare il progetto secondo le necessità individuate dalla Regione. Parliamo di un costo totale di 420 milioni per la realizzazione degli edifici e la bonifica dell’area, con un intervento dello Stato di 190 milioni, della Regione Piemonte di 10 milioni e dei privati di 220 milioni. Per la parte delle tecnologie, il contributo dello Stato è di 32 milioni e quello della Regione di 1,6 milioni. Un risultato che si deve alla collaborazione di tutti”.

Soddisfazione viene espressa anche dal consigliere regionale novarese, Domenico Rossi: “L’approvazione dell’Accordo di Programma integrativo avvenuta oggi nella Conferenza Stato Regioni non era scontata ed arriva anche grazie alla collaborazione trasversale tra maggioranza e opposizione che si è verificata in Consiglio Regionale su quest’opera. Avevo chiesto all’assessore Icardi di fare il più in fretta possibile proprio per arrivare in tempo all’appuntamento di oggi e così è stato, anche grazie a una pronta risposta del governo uscente”.