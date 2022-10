A Torino due pizze speciali in occasione del derby della Mole

Curiosa iniziativa di Deliveroo, in collaborazione con la pizzeria Da Michi dal 1971, che propone due speciali pizze dedicate a Juventus e Torino, ordinabili in esclusiva sulla sua App durante tutto il week-end. Siamo infatti arrivati al weekend del derby, che si giocherà sabato 15 ottobre.

La pizza Vecchia Signora sarà a base di pomodoro, mozzarella fiordilatte, porcini freschi e salsiccia toscana mentre la Cuore Toro verrà realizzata con ​ mozzarella fiordilatte, zucca mantovana, gorgonzola e salsiccia.

Entrambe saranno consegnate con un packaging personalizzato ispirato ai colori delle due squadre, da immortalare in foto e selfie per sostenere la propria squadra del cuore, non solo a tavola, ma anche sui social.

Deliveroo ha anche resi noti alcuni dati curiosi relativi agli ordini di pizza. Dall’inizio del campionato di Serie A ad oggi, nei giorni in cui hanno giocato Juve e Toro, sulla App è stato ordinato un numero di pizze equivalente – se messe una di fianco all’altra – alla distanza tra Piazza San Carlo e Piazza Vittorio.

Le pizze più ordinate sono la classica margherita, seguita dalla diavola, e dalla bufala. La pistacchio e mortadella si posiziona in quarta posizione mentre la patate, gorgonzola e speck chiude la TOP 5.

Analizzando invece la geografia della pizza in città, tra i quartieri che più ne amano ordinare spiccano Aurora, Corso Casale, Cenisia, Santa Rita e Superga.