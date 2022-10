Ad Asti l’incontro con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

Oggi ad Asti, nella Sala Platone del Comune, il presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino, insieme alla componente astigiana del cda dell’Ente Micaela Soldano e al neodirettore Bruno Bertero hanno incontrato il presidente della Provincia di Asti e sindaco della città Maurizio Rasero, l’assessore al Turismo del Comune di Asti Riccardo Origlia, alcuni amministratori dei Comuni soci dell’Ente, rappresentanti di enti e istituzioni locali e i referenti dell’informazione del territorio.

Si è trattato di un incontro di approfondimento sulle numerose attività di promozione e comunicazione che l’Ente svolge quotidianamente, grazie allo staff degli uffici di Alba e Asti, per lo sviluppo della destinazione turistica patrimonio dell’Umanità.

«Noi crediamo molto nel Monferrato, – ha affermato il presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino – nelle potenzialità già espresse e in quelle ancora da far emergere. Il Monferrato, le Langhe e il Roero sono una destinazione unitaria, per la quale stiamo proseguendo e implementando le attività di promozione e comunicazione integrata.

Ora siamo una squadra guidata da un nuovo direttore, che ha già cominciato a lavorare al nostro fianco e siamo certi di poter contare su un valido professionista che saprà certamente valorizzare al meglio la nostra destinazione, ampliandone la visione. Dai recenti eventi nazionali e internazionali che il nostro territorio ha ospitato, e per i quali il nostro Ente ha lavorato sodo, sono emerse alcune delle chiavi di lettura fondamentali del settore turistico: sostenibilità, innovazione e diversificazione.

Sono questi i concetti da declinare per vincere le sfide che ci richiede un mondo in continua trasformazione». «Tutti noi operatori – ha aggiunto Micaela Soldano componente del Consiglio di amministrazione dell’Ente Turismo LMR – dobbiamo essere per primi ambasciatori del nostro territorio. Dobbiamo continuare a lavorare per creare quella coesione costruttiva, che lega tutti e ci unisce per perseguire un unico e importante obiettivo comune. Per fare questo, la formazione è imprescindibile e come Ente stiamo operando anche in questa direzione».

«Langhe Monferrato Roero è una destinazione unica – ha ricordato Bertero – caratterizzata da un brand fortissimo e molto riconoscibile, per cui ringrazio il lavoro svolto finora dall’ex direttore Mauro Carbone e dalla precedente amministrazione. L’epoca di cambiamento che stiamo vivendo, all’indomani della pandemia ma non solo, ci porta oggi a ragionare su come siano cambiati il modo di fare turismo e il turista stesso, con l’obiettivo di individuare uno sviluppo di destinazione che tenga conto di tutte le sue caratteristiche, tra diversità e complementarietà.

E proprio la complementarietà delle tre aree di Langhe, Monferrato e Roero sarà il valore aggiunto su cui punteremo per strutturare, a partire dalla primavera, il nostro progetto di piano strategico partecipato, raccogliendo gli indirizzi dati dal Consiglio di amministrazione e subito dopo coinvolgendo gli amministratori, gli operatori e gli stakeholders di territorio. Metto a disposizione le mie competenze maturate in anni di lavoro e collaborazioni in tutta Italia, non ultima la lunga esperienza in Friuli-Venezia Giulia, per una strategia turistica condivisa che punta alla costruzione di prodotti turistici, con stagionalità e turismi diversificati».

Tra i temi cari al direttore Bertero (che entrerà in ruolo all’Ente LMR il prossimo primo novembre) e al Consiglio di amministrazione guidato dal presidente Rabino, ci sono anche la formazione e l’aggiornamento continuo degli operatori per implementare le competenze ai vari livelli, e ancora la tecnologia, altro fattore complementare indispensabile per lo sviluppo di strategie mirate che guarderanno, con grande interesse, alla cultura e al settore bike, per accrescere non solo il numero delle presenze ma anche la qualità dell’offerta.

«Stiamo avendo risultati evidenti in termini di presenze riscontrate nella nostra città – ha aggiunto il presidente della Provincia di Asti e sindaco della città di Asti Maurizio Rasero – e sul nostro territorio. Abbiamo avuto turisti di alcune nazionalità che non avevamo mai visto prima. Ricordo che uno dei più importanti capisaldi della mia amministrazione è sempre stato lo sviluppo turistico. La promozione e la comunicazione sono indispensabili e grazie ai nuovi vertici dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero proseguiremo nel lavoro svolto finora, con la continuità necessaria, ma anche con quel bagaglio di novità che non potranno che giovare alla nostra città e a tutto il territorio».

«Da neoassessore – ha detto l’assessore al Turismo e Manifestazioni del Comune di Asti Riccardo Origlia – sono entusiasta di poter lavorare per un contesto più ampio, che unisce territori complementari e unici per le loro caratteristiche identitarie. Sarà fondamentale il confronto, per espandere le prospettive di sviluppo insieme».