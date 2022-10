E’ stato inaugurato oggi, ad 11 anni dall’inizio dei lavori, il nuovo Palazzo della Regione Piemonte. Disegnato da Fuksas (che poi, in polemica per la modifica del progetto e non solo, ha ritirato la firma all’opera), è il terzo grattacielo più alto d’Italia con i suoi 205 metri.

I primi dipendenti della Regione Piemonte entreranno all’inizio del nuovo anno. Saranno in tutto 2000.

All’inaugurazione hanno presenziato il presidente della Regione Alberto Cirio e alcuni degli assessori.