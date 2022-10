Martedì 18 ottobre a Torino la celebrazione dei 70 anni Fnp Cisl Piemonte

Martedì 18 ottobre a partire dalle ore 9.30 alle 13, presso lo Starhotel Majestic di Torino si celebrerà il settantesimo anniversario della Fnp Cisl Piemonte con un’iniziativa dal titolo “70 strada abbiamo fatto insieme”.

Ai lavori parteciperanno la reggente Fnp Nazionale Daniela Fumarola e il Segretario Generale Cisl Piemonte Alessio Ferraris. Porterà il saluto della Regione Piemonte il Presidente Alberto Cirio.

I lavori, moderati dal segretario regionale Francescantonio Guidotti, si apriranno con un percorso fotografico per ricordare le principali tappe della storia dell’organizzazione, dalla nascita all’attualità, realizzato in collaborazione con la Fondazione Vera Nocentini. Sulla scia dello slogan dell’ultimo Congresso, lo scopo della Fnp Piemonte è quello di coniugare passato, presente e futuro, con uno sguardo sempre aperto a nuove prospettive. Ecco perché in questa occasione il segretario generale Giorgio Bizzarri e la segretaria organizzativa Franca Biestro presenteranno anche il primo Bilancio Sociale Fnp Cisl Piemonte relativo all’ultimo mandato congressuale (2017-2021): uno strumento per riflettere sul lavoro svolto e pianificare l’attività futura, ancorandola alle vere esigenze dell’organizzazione e dei pensionati rappresentati.

Seguirà una tavola rotonda alla quale porteranno la loro testimonianza 4 ex segretari Generali: Franco Coscia, Giovanni Battista Campora Isnaldi, Francesco Cargnino e Rosina Partelli. Chiuderà i lavori l’intervento della reggente Fnp Nazionale Daniela Fumarola. Il segretario generale Fnp Cisl Piemonte Giorgio Bizzarri commenta: “È un’iniziativa che vuole essere una festa per il bel traguardo raggiunto, ricordando le tappe principali della nostra storia, ma è anche un momento di riflessione sulla direzione da prendere in una fase delicata come quella che ci troviamo ad affrontare. Come sindacato dei pensionati continueremo a fare la nostra parte, a tutela dei diritti dei più fragili. Penso alla legge delega appena approvata dal Governo uscente per la Non Autosufficienza, ma anche alla difesa del potere d’acquisto delle pensioni a fronte del dilagare dell’inflazione”.