Cucine Lube si espande in Piemonte e apre a Torino un nuovo Store a Mirafiori

Nell’ambito della strategia di sviluppo, Gruppo Lube apre il nuovo LUBE Store a Mirafiori. L’inaugurazione è prevista per lunedì 17 ottobre, con iniziative fino a domenica 23 ottobre.

Il nuovo store di 250 mq, il cui titolare è Narol Arredi SRL, presenta in esposizione i modelli più prestigiosi firmati LUBE. Presentata a Eurocucina 2022 in esposizione UNICA, il nuovissimo modello di casa LUBE. Un modello funzionale, elegante, raffinato con un design d’eccezione e materiali ricercati ed ecosostenibili. I colori soft sono in grado di creare un ambiente caldo e accogliente dove però non mancano contrasti di carattere dati da blocchi di colore sapientemente armonizzati con il resto della cucina e dell’ambiente circostante.

Le ante stondate nei lati verticali regalano ad Unica morbidezza e sinuosità mentre la particolarità delle diverse maniglie e dei sistemi di apertura caratterizzano le ante rendendole protagoniste mai banali dell’ambiente cucina.

Una squadra composta da 2 addetti qualificati offrirà ai clienti servizi di servizi di progettazione, montaggio, trasporto, rilievo misure e finanziamenti.

Nel nuovo Store LUBE a Mirafiori, il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy. Un valore aggiunto questo all’interno di uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni.

LUBE STORE MIRAFIORI

Corso Unione Sovietica, 596,

Mirafiori

Tel: 011 9789279

Mail: info@lubestoremirafiori.it

Sito: www.lubestoremirafiori.it