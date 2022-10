Delivery Valley apre a Torino dopo Milano e Monza: collaborazione con la gelateria “Maradeiboschi”

Delivery Valley, l’azienda specializzata nella creazione di cucine laboratorio che puntano al mercato del delivery e del take away a Milano e Monza, inaugura una nuova sede e arriva in Piemonte: apre infatti il suo primo punto vendita a Torino. Il nuovo laboratorio, che raccoglie sotto il suo cappello tutti i brand targati Delivery Valley, si trova in Via Morosini 7, punto strategico per gli studenti e lavoratori della zona.

L’inaugurazione della nuova sede torinese vede delle importanti novità, a partire dalla stessa sede, che sarà il primo punto vendita hybrid, ovvero prevederà al suo interno un’area confortevole e accogliente in cui poter gustare il cibo in loco.

Delivery Valley continuerà a perseguire il suo modello di business improntato sull’offerta take-away e delivery attraverso le principali piattaforme, in questo modo la startup conferma la sua ideologia e la volontà di imporsi sul mercato come un dark kitchen atipica, che non si nasconde, anzi accoglie i suoi clienti in modo trasparente. Il servizio delivery coprirà le zone di Crocetta, Cenisia, Cit Turin, Torino Centro e San Paolo.

Non a caso anche il punto vendita di Torino vedrà protagoniste le vetrine fronte strada e una grande cucina a vista. La zona ristoro sarà inoltre abbellita da delle creazioni dello stesso Founder Maurizio Rosazza Prin.

Altra importante novità sarà la partnership con “Maradeiboschi”, il laboratorio esperienziale e di ricerca nel mondo del gelato, nonché una delle più quotate gelaterie di Torino.

Questa nuova apertura arriva a seguito di una serie di altri successi per la start up fondata da Alida Gotta e Maurizio Rosazza Prin, come l’inaugurazione del primo punto vendita a Monza la scorsa estate e poi il lancio di una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding.

La campagna ha chiuso un round di finanziamento da 1,5 milioni di euro e ciò ha reso possibile questa nuova espansione per il gruppo, che punta adesso ad aprire nuovi punti vendita in tutta Italia.