Il Piemonte si aggiudica il secondo premio del progetto “Lavazza per lo sport”

Si è conclusa la seconda edizione di “Lavazza per lo sport”, il progetto di Lavazza, in partnership con Sport e Salute, per supportare le Associazioni sportive dilettantistiche.

Delle oltre 850 realtà che hanno aderito all’iniziativa, il terzo premio, pari a 5.000 euro in buoni per attrezzature sportive, è stato assegnato all’ASD Nuoto Libertas Chivasso (Chivasso, Piemonte). La regione Piemonte ha visto partecipare al concorso ben 110 società sportive dilettantistiche.

“Il progetto Lavazza per lo Sport rappresenta per la nostra Associazione un aiuto concreto e tangibile per la ripartenza del nuoto, in questo periodo particolarmente difficile. Il contributo verrà investito nell’acquisto di materiale sportivo destinato all’ampliamento delle attività proposte ai nostri numerosi tesserati che hanno contribuito al successo dell’iniziativa”. – commenta Federico Canuto, Direttore Tecnico dell’ASD Nuoto Libertas Chivasso

L’iniziativa vede sul podio degli sport più rappresentati il calcio (13,3%), la danza (8,6%) e la pallavolo (6.9%), mentre le Regioni con più società coinvolte sono state la Lombardia (15%), il Piemonte (13%) e il Lazio (10%). La grande partecipazione, confermata anche in questa edizione, evidenzia l’importanza di sostenere concretamente il mondo sportivo dilettantistico e il suo fondamentale ruolo socioeducativo.

“Crediamo molto in questa iniziativa e nel suo alto valore sociale” – spiega Igor Nuzzi, Country Manager Italia di Lavazza – “lo sport è in grado di veicolare pratiche di comportamento virtuose con ricadute positive sulla salute, la crescita e l’inclusione di bambini e ragazzi. Con il nostro progetto diamo un supporto tangibile alle realtà sportive dilettantistiche”.

Lavazza sceglie di dare un contributo allo sviluppo di realtà sportive territoriali che sposano i valori propri del brand, impegnandosi a supportare l’importante funzione educativa dello sport per il nostro paese. Con il progetto “Lavazza per lo sport” l’azienda scende nuovamente in campo a fianco di Sport e Salute sostenendo l’attività e la formazione di tanti giovani atleti, futuri campioni di domani attraverso il coinvolgimento dell’intera comunità di appassionati che, ogni giorno, supporta con passione i praticanti di tantissime discipline.