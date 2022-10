I numeri dei portalettere in Piemonte che fanno tanti chilometri quante centinaia di giri intorno alla terra

Poste Italiane ha avviato in tutto il territorio nazionale un piano di sostituzione dei vecchi mezzi con veicoli ecologici per rendere la consegna della corrispondenza non solo agevole e sicura ma anche più sostenibile.

Ogni anno i circa 400 portalettere della provincia di Cuneo percorrono 5.932.000 chilometri, equivalenti a 124 giri intorno alla terra, molti dei quali su mezzi ecologici e poco inquinanti. I portalettere della Provincia di Torino percorrono ogni anno quasi 7 milioni di km per consegnare posta e pacchi e nel capoluogo, lo fanno anche a bordo di 212 mezzi green. Ogni anno i circa 170 portalettere della provincia di Asti percorrono 2.780.000 chilometri, equivalenti a 30 giri intorno alla terra, molti dei quali su mezzi ecologici e poco inquinanti. Gli oltre 250 portalettere della provincia di Alessandria percorrono 3.800.000 chilometri, equivalenti a 81 giri intorno alla terra.