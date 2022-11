Controlli delle forze dell’ordine su movida e zone a rischio a Torino. Sui bus uno su 5 non pagava il biglietto

I carabinieri hanno svolto dei controlli in piazza Bengasi a Torino nella notte scorsa su 80 persone e 14 mezzi. Hanno verificato, insieme agli addetti del Gtt, 400 utenti della metropolitana e 115 degli autobus, di cui 114 sanzionati perché senza biglietto.

La polizia del commissariato Barriera Nizza da giovedì a sabato notte scorsa ha identificato 500 persone e controllato 24 attività commerciali, nel corso di servizi congiunti con carabinieri e finanza. Le operazioni si sono concentrate nella zona della movida, come piazza Vittorio Veneto, i Murazzi del Po, il quartiere San Salvario e la zona di piazza Santa Giulia, la polizia ha identificato 130 persone e controllato 4 attività commerciali.

È stata anche sequestrata, secondo quanto riferito in una nota della Questura, una modica quantità di sostanza stupefacente ed elevata una sanzione amministrativa.

Complessivamente, dall’inizio del mese, l’attività della polizia in questa zona ha condotto al controllo di 600 persone.