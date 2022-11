Torino, Parco della Salute: ok di Anac sul gruppo di lavoro

Saranno convocati a novembre e nella prima parte di dicembre i due incontri del dialogo competitivo sui rincari di materie prime ed energia inerenti la realizzazione del Parco della Salute e della Scienza di Torino.

Dopo l’incontro a Roma della scorsa settimana tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il ministro della Salute Schillaci per evidenziare al Governo l’importanza di nominare un commissario straordinario che possa garantire la realizzazione dell’opera in questo momento di generale complessità dovuta ai forti rincari, l’Anac ha dato l’atteso via libera ad un nuovo componente del gruppo di lavoro di cui fanno parte Città della Salute, Regione Piemonte, Comune, Università e Politecnico di Torino ed Ires.

Si tratta di Paolo Mazzoleni, assessore all’Urbanistica,che sostituisce il precedente rappresentante andato recentemente in pensione. Questo passaggio obbligato, previsto dalle norme di legge, permette ora di aprire il dialogo competitivo con le imprese interessate.

“Il ministro Schillaci si è mostrato molto attento e consapevole dell’importanza del progetto – commentano il presidente Cirio e l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi – Dato il contesto internazionale, con i rincari di energia e materiali che si stanno ripercuotendo su ogni cantiere esistente, confidiamo sulla possibilità di avere presto la nomina di un commissario e intanto procediamo secondo le regole previste e attraverso tutti i percorsi possibili per garantire la prosecuzione di un progetto fondamentale per il futuro della sanità del Piemonte”.