Siglato a Vercelli un protocollo in materia di atti persecutori e violenza domestica

E’ stato siglato un protocollo di intesa in materia di atti persecutori e violenza domestica tra la Questura di Vercelli, nella persona del Questore, Dirigente Superiore di Pubblica Sicurezza dott. Maurizio Di Domenico e il CIPM Piemonte APS “Centro Italiano per la promozione della Mediazione” di Novara, nella persona del Vice Presidente dott.ssa Paola Maggiori. Un altro protocollo è stato sottoscritto tra le parti in materia di cyberbullismo per contrastare il fenomeno dei reati commessi da o contro minori tramite rete internet.

Il CIPM Piemonte APS ha nel tempo attivato una serie di progetti integrati e condivisi con altri Enti istituzionali finalizzati ad attuare strategie di contrasto e prevenzione del fenomeno della violenza domestica direttamente nei confronti degli autori di tali atti, offrendo loro percorsi trattamentali integrati sulla consapevolezza del disvalore sociale del fenomeno, nonchè progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo ed a rieducare i minori autori delle predette azioni.

Con l’occasione il Questore ha fatto il punto della situazione sulla violenza di genere presente in provincia e sul tipo di interventi preventivi e repressivi che vengono quotidianamente attuati dal personale specializzato della Sezione “Analisi della criminalità – Minori e vittime vulnerabili” della Divisione Polizia Anticrimine.