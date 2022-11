Torino 2025 alle ATP Finals in attesa delle Universiadi

Torino 2025 è scesa in campo come Silver Partner alle Nitto ATP Finals. Dal 13 al 20 novembre, la città è stata invasa dagli appassionati di tennis di tutto il mondo per assistere al torneo che, per il secondo anno consecutivo, ha eletto sul campo del Pala Alpitour il «maestro tra i maestri» (ha vinto Diokovic), calamitando l’attenzione internazionale sulla prima capitale d’Italia che, tra poco più di due anni, ospiterà i Giochi Mondiali Universitari.

Torino 2025 è stata protagonista in campo con il logo dei Giochi proiettato sui ledwall durante i match, con lo spot che ha intervallato le sessioni di gioco e accogliendo gli ospiti nell’area hospitality allestita nel Foyer Sebastopoli da ATP e Federtennis. Il logo di Torino 2025 era stato presentato lo scorso gennaio al Padiglione Italia dell’Expo universale di Dubai, poi aveva accompagnato i Mondiali Universitari di Golf al Royal Park I Roveri a luglio 2022 e ora ha brillato sul grande palcoscenico tennistico. Questa partnership è nata con l’obiettivo di portare all’attenzione del mondo i FISU World University Games Winter che proietteranno nuovamente Torino e il Piemonte al centro del panorama sportivo, attraverso un programma di promozione che si dipanerà nei prossimi due anni.

Sarà la trentaduesima edizione invernale della rassegna ideata col nome di Universiade nel 1959 dal visionario presidente del Centro Universitario Sportivo torinese, Primo Nebiolo, e si terrà sulle nevi e ghiacci piemontesi dal 13 al 23 gennaio 2025: oltre tremila atleti-studenti si daranno battaglia tra Torino, Bardonecchia, Pragelato, Torre Pellice e Pinerolo.

L’Italia sarà protagonista per la decima volta tra Giochi estivi (3) e invernali (7) e sarà la quinta volta che una rassegna mondiale universitaria si terrà in Piemonte, la terza in ambito invernale. Torino tornerà al centro del mondo sportivo universitario 18 anni dopo aver ospitato l’edizione invernale del gennaio 2007. L’ultima rassegna invernale tenutasi nel nostro Paese, invece, era stata quella del Trentino nel dicembre 2013.

Il mondo invernale e quello del tennis sono uniti dalla volontà di valorizzare il territorio e il sistema universitario piemontese, avanguardia di riferimento per tutto il mondo. La partnership si è prefissata questo obiettivo, come spiega il presidente dei Giochi di Torino 2025, Alessandro Ciro Sciretti: «Il percorso di avvicinamento verso i Giochi Mondiali Universitari di Torino 2025 non vuole ridursi alla semplice attesa di un evento sportivo, ma accompagnare la gente in questo percorso ricco di appuntamenti. Il nostro cammino invernale si intreccia con quello di un’altra manifestazione di caratura mondiale e seguita in ogni angolo del pianeta come le Nitto ATP Finals di tennis, che la nostra città ospiterà proprio fino al 2025. Ci piace l’idea di fare squadra con un evento così prestigioso, che condivide con noi tanti obiettivi e siamo contenti di aver promosso la nostra rassegna, anche in un ambiente che non è strettamente quello del ghiaccio e della neve. Lo sport tutto è uno strumento straordinario di condivisione e questo non è che un piccolo passo nella fitta rete di collaborazioni che vogliamo intelaiare tra organizzazioni del territorio e realtà sportive mondiali. Continueremo a supportare i grandi eventi e a utilizzarli come veicolo di promozione e diffusione del nostro brand, che tutto il mondo ha potuto ammirare questa settimana mentre i migliori tennisti al mondo si davano battaglia in campo».

Eventi che portano grande riscontro sul territorio, come conferma l’assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, che ricopre anche il ruolo Presidente del Comitato d’onore di Torino 2025: «Il Piemonte ha saputo far rete e dopo le Nitto ATP Finals si aspetta altri grandi successi di sport e pubblico. Un esempio virtuoso sono le Universiadi, che porteranno tantissimi atleti nuovamente sulle nostre montagne e faranno conoscere un territorio che ha tanto da dire».