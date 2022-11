La band P-38 indagata per istigazione a delinquere

I membri della band “P38” sono indagati per isigazione a delinquere. Lo ha disposto la procura di Torino ed i carabinieri si sono presentati a casa dei quattro mrmbri della band, i cui volti non sono noti in quanto si presentano in publico sempre con il volto coperto da passamontagna.

Nessuno di loro vive in Piemonte e per l’operazione è stata infatti necessaria la cooperazione degli uffici territoriali di Bologna, Bergamo e Nuoro. Nell’occasione è stato sequestrato materiale informatico ritenuto utile per le prosecuzioni delle indagini.

Uno dei loro brani più noti e contestati è “Renault”