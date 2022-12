42enne muore nel letto a Caraglio: probabile infarto cardiaco

L’allarme è stato dato nella mattinata di ieri, sabato 3 dicembre, quando al risveglio la compagna di Andrea Pauletto l’ha trovato privo di vita, probabilmente stroncato da un infarto cardiaco nella notte. Pauletto, 42 anni originario del Veneto, di professione decoratore, si era trasferito nell’ottobre 2020 nel Cuneese per amore di Martina Falco, conosciuta in vacanza.

In pochi anni si è fatto conoscere nelle comunità di Caraglio e Busca per le sue doti professionali e per le sue qualità umane. Tanti i commenti sul suo profilo Facebook di quanti lo conoscevano e lo stimavano.

All’arrivo dei soccorritori nella sua abitazione di frazione Paschera San Carlo, a Caraglio, è stata tentata la rianimazione, ma inutilmente. La salma è custodita nell’obitorio di Caraglio dove si attende il nullaosta che potrebbe arrivare dopo l’autopsia. Andrea Pauletto lascia i genitori, una sorella e un fratello, oltre alla compagna Martina.