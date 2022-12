Marocco passa ai quarti di finale dei mondiali battendo la Spagna: festa incontenibile dei marocchini piemontesi

Festa in strada nelle maggiori città piemontesi per la comunità marocchina che vive in Piemonte, si segnalano festeggiamenti a Pinerolo, Carmagnola e anche nel capoluogo di regione.

Bandiere rosse con la stella verde sventolata per la gioia di aver battuto la Spagna ai rigori negli ottavi di finale dei mondiali in Qatar passando così il turno. È la prima volta per il Marocco che accede ai quarti di finale e i marocchini piemontesi si sono riversati in strada per lanciare petardi e fuochi d’artificio e sfilare in macchina, bloccando anche il traffico veicolare.

A Torino il tram 4 è stato limitato per le troppe persone scese in strada a Porta Palazzo e Barriera di Milano, lunghe code di auto e mezzi pubblici finiti nella calca.

La linea 4 che all’inizio dei festeggiamenti è stata deviata su corso Palermo, via Bologna, corso XI Febbraio in entrambe le direzioni, dalle 19:30 è stata limitata in piazza della Repubblica, per l’impossibilità di raggiungere Falchera.