Patologie croniche ed attività fisica: in Piemonte arrivano le “palestre della salute”

È stata approvata dal Consiglio della Regione Piemonte l’introduzione sul territorio delle “palestre della salute”. Si tratta di strutture non sanitarie in cui le persone con patologie croniche o fattori di rischio per la salute possono svolgere attività fisica adattata (AFA) o esercizi fisici impostati (EFS); i programmi di allenamento sono strutturati da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti dell’attività motoria (chinesiologi). Con l’attivazione della legge, proposta dal Vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Valle, il Piemonte si aggiunge alla lista delle regioni che già mettono a disposizione questo servizio (Veneto, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio e Campania).

Ringraziando la maggioranza per l’approvazione, Valle ha commentato: “Con questa legge anche il Piemonte si dota di strutture capaci di garantire qualità del servizio e sostenere politiche di prevenzione e benessere, nonché di riconoscere il valore della laurea in scienze motorie, offrendo così un nuovo importante sbocco lavorativo a chi ha intrapreso questo percorso.”

Nelle prossime settimane la Giunta Regionale emanerà i criteri in base ai quali le strutture potranno essere riconosciute e abilitate.

Immagine di repertorio.