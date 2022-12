Torino: fiori, piante e decorazioni per il mercatino “Verde Natale” in piazza Solferino

Sabato 17 e domenica 18 dicembre a Torino, in piazza Solferino, saranno esposte le produzioni locali di artigiani, produttori agroalimentari e florovivaisti. “Verde Natale”, questo il nome del mercatino, è stato organizzato da Orticola del Piemonte, che in piazza ha deciso di mettere a disposizione anche il “Giardino d’inverno” di Flor Casa: uno spazio in cui ricevere consulenze gratuite e consigli pratici sulla progettazione e l’allestimento del proprio giardino o del balcone invernale.

Spazio anche per i momenti di formazione: si potrà partecipare al workshop gratuito organizzato da Simmi Floral & Event Design, in cui si mostrerà come realizzare decorazioni natalizie e composizioni floreali. Sabato alle 11 e domenica alle 16 il focus sarà sulla ghirlanda; mentre sabato alle 16 e domenica alle 11 ci si occuperà delle decorazioni da tavola.

L’ingresso al mercatini è libero e gratuito.