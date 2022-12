Istituito a Torino il Garante degli anziani

Nella seduta del 19 dicembre 2022, il Consiglio Comunale di Torino ha approvato all’unanimità (36 voti favorevoli su 36 consigliere e consiglieri presenti) una mozione presentata da Domenico Garcea (Forza Italia) che invita Sindaca e Giunta Comunale a farsi parte attiva presso il Parlamento e la Regione Piemonte affinché venga istituita la figura del Garante degli Anziani a livello nazionale e, a caduta, negli altri livelli istituzionali, Regione e Comuni, sul modello di altre figure di garanzia già operanti, come il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza o il Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale.

Il documento chiede altresì di valutare le modalità per istituire, con relativo Regolamento, la figura istituzionale del Garante dei Diritti degli Anziani nel Comune di Torino, ruolo essenziale e strategico, in grado di fornire tutela e vicinanza nei confronti delle persone anziane, che collabori fattivamente con il già operante Consiglio dei Seniores.

“Si tratta di una figura importante per riportare le persone anziane al centro della vita cittadina – ha affermato Domenico Garcea – in grado di formulare proposte per semplificare l’accesso ai servizi e di favorire l’incontro tra generazioni diverse, restituendo alla terza età il ruolo prezioso che le spetta all’interno della società”.

Nel dibattito in Sala Rossa, hanno espresso parere favorevole alla mozione le consigliere Nadia Conticelli (PD) ed Elena Apollonio (Lista Civica per Torino) e la presidente del Consiglio Comunale, Maria Grazia Grippo (PD).

Anche l’assessore al Welfare, Jacopo Rosatelli, ha evidenziato il ruolo importante svolto dalle figure di garanzia, che possono diventare un punto di riferimento per la popolazione e servire da stimolo per le Amministrazioni.