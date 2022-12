Dalla Regione Piemonte il modulo per iscriversi all’elenco regionale dei dog sitter

Sul sito della Regione Piemonte, sezione Veterinaria e Salute Alimentare, è possibile scaricare il modulo per iscriversi all’elenco regionale dei dog sitter. Per ora la funzione è puramente ricognitiva e non comporta doveri o oneri, ma tale iniziativa va nella direzione di regolamentare dal punto di vista giuridico e amministrativo i soggetti che svolgono questa professione. Il modulo di domanda deve essere compilato ed inviato entro il 28 febbraio a prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it.

Possono iscriversi le imprese con codice Ateco 96.09.04 con attività prevalente di dog sitter e iscritte alla Camera di commercio; necessario inoltre non avere precedenti penali contro gli animali, aver conseguito dei corsi di formazione di sessanta ore (minimo) e un’esperienza di tirocinio. In alternativa sono valide anche la qualifica di educatore cinofilo, di istruttore cinofilo e di addestratore riconosciuto dall’Ente nazionale della cinofilia italiana.

“Quello di oggi – afferma l’assessora della giunta regionale Chiara Caudino – è un primo fondamentale passo avanti per normare un’attività che, complice i crescenti impegni delle famiglie e dei padroni di cani, è sempre più richiesta e può rappresentare una vera e propria professione da valorizzare, normare e tutelare.”