Il 5 gennaio partono i saldi invernali in Piemonte: come evitare le truffe

Giovedì 5 gennaio, partono i saldi invernali in Piemonte e dureranno fino alla fine di febbraio. Molti piemontesi stanno aspettando questi sconti per poter acquistare capi che avevano adocchiato a prezzo pieno. Infatti, questo è il modo migliore di acquistare capi in saldo: controllare il prezzo nei 30 giorni precedenti, quando gli esercenti non possono offrire sconti di nessun tipo e poi confrontarlo con il cartellino in saldo che deve indicare il prezzo di partenza, la percentuale di sconto e il prezzo finale.

Attenzione anche ai capi difettosi e di altre stagioni, tirate fuori nel periodo di saldi. È a discrezione dell’esercente cambiare o rimborsare il capo acquistato in saldo, quindi chiedete prima dell’acquisto la politica applicata e conservate sempre lo scontrino.