Musei statali gratuiti ogni prima domenica del mese: necessaria prenotazione

Come ogni prima domenica del mese, anche il 1° gennaio si terrà l’iniziativa del Mibact di apertura dei musei statali di tutta Italia. In Piemonte saranno aperti ad Asti l’Abbazia di Vezzolano ad Albugnano, a Cuneo l’Area archeologica di Augusta Bagiennorum a Bene Vagienna e il Complesso monumentale del Castello e Parco di Racconigi. In provincia di Torino saranno aperti l’Area archeologica della città romana di Industria a Monteu da Po, il Complesso monumentale del Castello Ducale, giardino e parco di Aglié, i Musei Reali, Palazzo Carignano e Villa della Regina a Torino.

In particolare i Musei Reali di Torino sono accessibili solo su prenotazione da oggi, mercoledì 28 dicembre. Su prenotazione anche molte degli altri musei aperti la prima domenica del mese.

Tra i musei privati, aderisce all’iniziativa “Domenica al Museo” anche le Gallerie di Italia, che a Torino si trovano a Palazzo Turinetti in piazza San Carlo 156.