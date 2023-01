La danza contemporanea a Pinerolo con Flow

Sabato 21 gennaio 2023, grazie alla collaborazione con Piemonte dal Vivo, il Teatro Sociale di Pinerolo ospiterà “Flow” spettacolo realizzato nell’ambito di We Speak Dance – rassegna diffusa di danza contemporanea.

Flow, il flusso, la nuova creazione della compagnia Linga, si ispira all’affascinante spettacolo del mondo selvaggio, il movimento nell’aria di stormi di uccelli, di sciami di insetti, il movimento nell’acqua di branchi di pesci o ancora le migrazioni di greggi di mammiferi. Queste formazioni flessibili e fluide, capaci di cambiare istantaneamente velocità e direzione senza perdere la loro coerenza spaziale, interrogano le leggi di interazione che agiscono sui diversi membri di un gruppo e la coordinazione dei loro movimenti; e ci hanno suggerito nuove dinamiche coreografiche basate sulla consapevolezza collettiva dei movimenti nello spazio.

La Compagnie Linga beneficia di una convenzione di sostegno congiunto con la Città di Pully, la Città di Losanna, il Cantone di Vaud e del sostegno per la tournée di Pro Helvetia – Fondazione svizzera per la cultura e di Corodis/Loterie Romande. La Compagnie Linga è artista associato all’Octogone, Théâtre de Pully.

We Speak Dance è una rassegna di danza contemporanea diffusa fra tutte le province del Piemonte. Fino al 13 maggio 2023, 25 appuntamenti con la creazione coreografica, disseminati nelle piazze del Circuito Piemonte dal Vivo e realizzati in sinergia con la programmazione locale. Una prima nazionale, Urtopias della greca Patricia Apergi, e ben 6 prime regionali (Into the open di Voetvolk, Gente di Balletto Civile, Ballade di MM Contemporary Dance Company, Flow di Linga, Un Poyo Rojo di Timbre 4 Buenos Aires, My Body of Coming Forth by Day di Olivier Dubois). E ancora, importanti nomi dell’arte coreica: Ofir Yudilevitch, Balletto Teatro di Torino, Simona Bertozzi, Roberto Castello, Marco Chenevier, Silvia Gribaudi, Compagnia Nuovo Balletto di Toscana, Tardito/Rendina, Compagnia Zerogrammi.

Foto di Michael Bovay