H&M costretta a reintegrare dipendente a Serravalle dopo trasferimento in Liguria

Una dipendente di H&M, la catena di retail di abbigliamento fast-fashion, che lavorava nel punto vendita del Retail Park di Serravalle è stata trasferita a maggio 2022 in Liguria e per andare e tornare dal lavoro doveva percorrere 150 km.

Il Tribunale di La Spezia ha accolto totalmente l’impugnativa del trasferimento e ha imposto a H&M di reintegrare la lavoratrice nell’alessandrino. La donna assistita dall’avvocato Erika Peruzzo di Ovada e dell’Ufficio Vertenze UILTuCS ha dimostrato che il lungo viaggio, era molto impegnativo per il fisico e la mente e non era giustificato da ragioni organizzative e produttive da parte dell’azienda.

“Per noi è un segnale importante per molti lavoratori ma soprattutto lavoratrici che si trovano a dover fare i conti con trasferimenti che vedono come unica soluzione le dimissioni. L’utilizzo di forme di trasferimento è purtroppo troppo spesso utilizzato per mascherare forme di allontanamento che vedono molte donne decidere di lasciare il proprio posto di lavoro” – dichiara Maura Settimo, segretaria generale UILTuCS Alessandria.

MediaPhoto.Org, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons