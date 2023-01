Walt Disney, Elvis Presley, J.R.R.Tolkien, all’Università di Torino un seminario sulla Mitologia Moderna

Partirà il prossimo febbraio all’Università di Torino (Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne), il primo seminario di “Storia della Mitologia Moderna”, tenuto da Fabrizio Modina ed Emanuela Zilio. Il seminario, promosso dal professor Gianluca Coci, docente di lingua e letteratura giapponese del Dipartimento di Lingue di UniTo, già ideatore del corso di traduzione di manga, e con il pieno favore del professor Matteo Milani, Direttore del Dipartimento, è un modulo sperimentale concepito con la Fondazione M-Cube, nata a Torino lo scorso giugno

Il seminario intende contribuire a colmare quel gap nella proposta formativa delle lingue in Italia, costituito da generi letterari e narrativi di derivazione anglosassone e nipponica. La Mitologia Moderna, termine che sta velocemente sostituendo quello di “pop culture”, è una nuova disciplina, che riconosce l’importanza storica di artisti e opere considerati “minori”, conferendo loro il valore di chiavi di lettura imprescindibili del Novecento e del nuovo secolo. Prelevati da un limbo intellettuale non definito, Walt Disney, Elvis Presley, J.R. R. Tolkien, Stan Lee, Osamu Tezuka e Coco Chanel (per citarne solo alcuni), sono stati ricollocati nel pantheon degli artisti fondamentali, assurgendo al ruolo di icone per meriti spesso non riconosciuti in vita. Con un così tardivo riconoscimento, emerge dunque la necessità di recuperare il tempo perduto nella trasmissione educativa di questa storia, la quale, avendo appunto ormai più di cento anni di esistenza, rischia di essere alienata alle nuove generazioni, nate e cresciute con la Mitologia Moderna integrata nel proprio DNA, ma spesso inconsapevoli di quel percorso storico/artistico che ha portato da “Frankenstein” a “Demon Slayer”.

Fabrizio Modina, storico di Mitologia Moderna e docente di Storia della Moda Contemporanea, collezionista e curatore di mostre ed Emanuela Zilio, storica, progettista europea e docente di Informatica Applicata, saranno gli insegnanti di questo corso che porterà gli studenti ad esplorare tutte le interconnessioni tra fumetto, musica, cinema, animazione, letteratura, moda, videogame e le altre innumerevoli espressioni artistiche del nostro tempo.

“È fondamentale, nel 2023 – è il commento di Fabrizio Modina – attivare corsi di questo genere nelle università. Le origini della Mitologia Moderna, non troppo distanti per i boomer e la generazione X, stanno diventando storia antica per chi è nato nel 2010 e questo è un patrimonio che non può andare disperso. Difficilmente un universitario quando indossa un jeans immagina che il suo pantalone sdrucito è stato inventato a metà del 1800 e i manga che legge sono il risultato della stratificazione di idee distribuite in almeno cinque decenni”.

Come storica, Emanuela Zilio è abituata a individuare le sottili linee rosse che legano gli eventi tra loro. “Se consideriamo un tema storico definito come, ad esempio, la corsa alla conquista dello spazio negli anni Sessanta, oggi dobbiamo analizzare anche tutte le ricadute che ha avuto sulla società, effetti che attraverso lo studio della Mitologia Moderna possiamo osservare riverberato nella musica di David Bowie, nella moda di Pierre Cardin e André Courrèges, nel cinema di fantascienza e nei fumetti di supereroi”.

Creata nel 2022, la Fondazione M-Cube ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale della Mitologia Moderna, cogliendone il potere di tutti i suoi nuovi linguaggi. L’operazione è sostenuta da un programma di alleanze che facilitano una nuova relazione tra cultura, scienza e tecnologia, con enti pubblici, università e imprese, ma anche con i cittadini mediante l’applicazione della citizen science. Si occupa inoltre di azioni concrete di tutela delle collezioni private e pubbliche, operandone la catalogazione e digitalizzazione, collabora con i musei per semplificare il rapporto con le nuove generazioni, sviluppa progettualità didattiche che applicano l’utilizzo della Mitologia Moderna anche nell’ottica di stimolare la nascita di nuove startup e posti di lavoro nell’ambito della creatività e imprenditorialità legate alle culture Pop.