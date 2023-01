Sono ora 292 i casi di positività alla peste suina africana, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 195 le positività totali, in Liguria rimangono stabili a 97.

Il nuovo caso è stato osservato in Piemonte a Novi Ligure (quinto da quando è iniziata l’emergenza) nella provincia di Alessandria.