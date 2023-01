Fondi Pnrr in Piemonte: l’Istituto Universitario di Studi Europei e Ires per monitorare l’impatto dei progetti

Una rete di monitoraggio degli investimenti e dei finanziamenti sul territorio piemontese: questa l’iniziativa avviata dall’Istituto Universitario di Studi Europei e IRES Piemonte (su mandato della Regione Piemonte) e animata dall’obiettivo di controllare il corretto funzionamento dei progetti finanziati dal Pnrr.

L’esigenza principale è quella di garantire uniformità e parità di mezzi tra i soggetti in gioco; come sottolinea il Presidente dell’Istituto Universitario di Studi Europei, Piercarlo Rossi: “Ad oggi l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Pnrr presenta una situazione estremamente disomogenea su tutto il territorio, anche per via delle forti disparità di risorse e competenze. Abbiamo bisogno di attivare sinergie e creare omogeneità tra piccoli e grandi comuni ma per riuscirci dobbiamo partire dal monitoraggio dell’utilizzo dei fondi e dalla loro ricaduta sul territorio piemontese.”

Questa esigenza è emersa in modo esplicito nel ciclo di incontri che si sono tenuti nell’ambito del progetto “Europa, Piemonte, Sviluppo”, realizzato insieme al Consiglio Regionale del Piemonte e alla Consulta Europea.

Il Vicepresidente di ANCI Piemonte, Pier Sandro Cassulo, ha rimarcato la disparità di risorse tra i soggetti coinvolti: “Il piccolo Comune da solo non ha la struttura e le risorse umane necessarie ad affrontare la creazione e realizzazione di progetti che prevedano l’utilizzo di questi fondi. Il nostro obiettivo è di ottimizzare le risorse a disposizione per la realizzazione di progetti con un forte impatto sul territorio e i primi risultati mostrano come i Comuni stiano percependo l’importanza di ragionare insieme su queste tematiche”.