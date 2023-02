A febbraio tre giorni con il tradizionale Carnevale di Chieri: il programma

Dal 9 al 12 febbraio torna il Carnevale di Chieri, dopo due anni di stop a causa della pandemia. La nuova Bela Tessioira sarà Nicole Sharon Bonventre, chierese di 28 anni, segretaria e assistente in uno studio dentistico; il suo abito per la cerimonia è stato donato dalla Tessitura Quagliotti. Il suo Mangiagrop sarà Carlo Carpignano, 27 anni, boscaiolo.

La loro investitura avverrà giovedì 9 febbraio alle 20,30 nella Sala del Consiglio comunale, alla presenza di Gianduja e Giacometta della Famija Turineisa, delle autorità cittadine e di circa 50 gruppi mascherati provenienti da numerose località del Piemonte.

Sabato 11 alle 20,30 avrà luogo la tradizionale sfilata dei Carri allegorici. Il percorso seguirà Via Vittorio Emanuele II, Via palazzo di Città, via Orfane, piazza Trento, piazza Trieste, via Principe Amedeo, via cesare battisti, via Vittorio Emanuele II e arriverà in Piazza Dante.

I carri di apertura saranno quelli chieresi: quello realizzato dalla Parrocchia San Luigi Gonzaga e Santa Maria Maddalena (chiamato “Asterix e Obelix”); il carro “Duomo”, quello di San Giorgio e San Giacomo (chiamato “Apiamoci”) e quello dell’Istituto Cristo Re.

Domenica 12 febbraio in Duomo ci sarà la messa, con l’omaggio di tutti i personaggi del Carnevale alla Madonna delle Grazie.