Torino: due bandi per ristrutturare un appartamento popolare e accedervi in tempi brevi

A partire da oggi (giovedì 2 febbraio) sono disponibili sul sito dell’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Centrale due bandi per l’autorecupero per chi è in graduatoria per una casa popolare a Torino.

I due protocolli rientrano in un unico bando generale, che ha individuato una serie di alloggi non disponibili perché in attesa di interventi di manutenzione: i/le richiedenti possono fare domanda di sostenere le spese dei lavori (fino ad un importo massimo di 7 mila euro, che verranno rimborsati) in uno di essi. Gli interventi devono essere realizzati da imprese o imprenditori in grado di rilasciare le certificazioni necessarie. Gli alloggi disponibili possono essere consultati nell’apposito elenco sul sito dell’Atc. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 13 marzo per un bando e fino al 20 aprile per l’altro.

Una volta ricevute le richieste si assegnerà l’appartamento in cui effettuare la manutenzione e in caso di richieste sovrapposte avrà la precedenza chi occupa un posto più alto in graduatoria.

I due bandi disponibili sono uno dell’Atc e uno della Città di Torino. In totale, l’elenco è di circa 70 appartamenti disponibili all’autorecupero.

“L’autorecupero è un’opportunità importante – spiega il presidente di Atc del Piemonte Centrale, Emilio Bolla – che permetterà di aumentare il numero di alloggi messi a disposizione per le assegnazioni. Chi vuole farsi carico di piccoli lavori potrà farlo, accedendo così alla casa in tempi più brevi, e gli appartamenti in elenco non resteranno sfitti per troppo tempo, evitando il rischio di occupazioni abusive. Una categoria a cui penso sono ad esempio le persone sole o in coppia: i punteggi più alti in graduatoria, spesso, riguardano nuclei familiari numerosi, che hanno così la precedenza nell’assegnazione; così gli appartamenti piccoli restano sfitti più a lungo.”

Bolla aggiunge poi delle utili informazioni sulle caratteristiche generali delle abitazioni: “In elenco ci sono molti appartamenti di scarsa metratura, che potrebbero soddisfare in tempi brevi le esigenze di nuclei familiari più ridotti.”