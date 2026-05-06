Pinerolo, rapinato in piazza Cavour: Corrado Giovou muore per lo spavento. Indagini in corso

PINEROLO – Nella prima serata di martedì 5 maggio 2026 a Pinerolo, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita dopo essere stato vittima di un furto. Il fatto è avvenuto in piazza Cavour, a pochi passi dal centro cittadino.

La rapina

La vittima, Corrado Giovou, titolare di un magazzino di prodotti alimentari con sede a Bricherasio, era appena scesa dalla propria auto quando è stata avvicinata da almeno una persona. In pochi istanti, il malvivente è riuscito a sottrargli una cassetta contenente l’incasso della giornata. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si stava recando a depositare il denaro in banca.

Nonostante lo shock per l’accaduto, il 60enne è riuscito a contattare i carabinieri per denunciare il furto. Ma poco dopo, all’arrivo dei militari, ha pronunciato soltanto poche parole prima di accasciarsi improvvisamente sul marciapiede.

Il decesso

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni sforzo si è però rivelato vano: l’uomo è deceduto, probabilmente a causa di un malore legato alla forte tensione subita durante la rapina.

Le indagini sono ora nelle mani dei carabinieri. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e non escludono che la vittima possa essere stata seguita fin dalla partenza da Bricherasio, forse da qualcuno a conoscenza delle sue abitudini.

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