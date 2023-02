Sono ora 309 i positivi alla peste suina africana, otto in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 209 le positività totali, in Liguria salgono a 100.

Sette nuovi casi sono stati osservati in Piemonte, tutti nella provincia di Alessandria: uno a Carpeneto (sesto da quando è iniziata l’emergenza), uno a Grognardo (quinto), uno a Grondona (ottavo), quattro a Ponzone (ventitreesimo).

Un caso è stato riscontrato in Liguria, a Sassello nella provincia di Savona (decimo).