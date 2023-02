Il 9 febbraio a Torino apre Momi, la pokeria bistrot del brand pugliese Hagakure

Dai pescherecci alla pokè. Taglio del nastro domani 9 febbraio, nel cuore del Quadrilatero Romano in Via delle Tre Galline 1, per

Momi, la pokeria bistrot del brand pugliese Hagakure.

Il format

Dall’esperienza Hagakure, è stato concepito un menu “fusion bistrot” capace di accontentare tutti i palati. Starters, Tartare, Carpacci, Special Roll e Main Courses completano una proposta che fa di MOMI una pokeria unica nel suo genere. Che sia l’occasione per un pranzo veloce, un aperitivo pre-dinner, una cena informale o per un drink after-dinner, MOMI è sempre il posto giusto. A partire dal 9 Febbraio MOMI | Hagakure Poke & Mixology Bar aprirà al pubblico, con servizio al tavolo e con servizio delivery e take away. Ordinare da MOMI a casa sarà molto semplice. Anche a Torino, così come per le altre sedi, i clienti potranno agevolmente effettuare ordinazioni tramite MOMI APP, accedendo inoltre a promozioni dedicate ed al MOMI Fidelity Rewards. La storia del marchio MOMI è iniziata nel 2020 ma il suo segreto è racchiuso nell’esperienza del marchio Hagakure.

La storia

Il gruppo Hagakure è stato fondato nel 2012 dai fratelli De Giglio che condividono tanto la passione per il mare quanto quella per la cucina giapponese. Vincenzo e Gianpiero De Giglio discendono da una famiglia che in Puglia ha lasciato il segno nel mondo dell’ittico, figli di un armatore di pescherecci e di una storica azienda famigliare che distribuisce prodotti ittici in Puglia. Il gruppo aziendale DE GIGLIO da oltre 30 anni, seleziona i migliori prodotti ittici del mercato nazionale e mondiale e li porta sulle tavole d’Italia, direttamente o con la grande distribuzione, garantendo il profumo ed il sapore del mare.

Menu con pesce sostenibile

Anche i ristoranti MOMI, come tutti i ristoranti Hagakure, aderiscono al programma aziendale “Ristorante Sostenibile” promuovendo l’uso di prodotti ittici sostenibili, contro il sovra-sfruttamento delle risorse ittiche.

Nel menu c’è anche spazio per i prodotti ittici “pugliesi”, Gambero Rosa e Gambero Rosso infatti arrivano direttamente dalla BARI PESCA S.R.L. l’azienda della famiglia DE GIGLIO che si occupa di pesca di crostacei nel basso Adriatico.

La carta dei vini

Un matrimonio perfetto. Per lo store di Torino il franchisor ha selezionato tre grandi partner. Angelo Negro, Ceretto per le selezioni piemontesi mentre sarà Tormaresca (del gruppo Antinori) a portare alta la bandiera della Puglia.

Mixology Bar

MOMI non è una pokeria convenzionale: un bistrot fusion dalle molteplici sfaccettature con un corner bar tropical-chic dove una selezione di oltre 150 etichette di distillati e sake, combinati alle proposte fusion del menu appetizer, danno vita ad un posto meraviglioso per aperitivi e post-dinner.

Al Bar amiamo traghettare i nostri clienti in un mare di sapori e mix imprevedibili che trasformano un drink in un’esperienza unica da raccontare. I Barman offrono la possibilità di degustare cocktails originali e sempre nuovi, creati con ingredienti inusuali.

Il design, anche qui una firma pugliese.

Il concept per l’interior design nasce dall’idea di sentirsi accolti in una tipica casa sudamericana, colori pieni, materiali diversi tra loro, cornici in gesso con motivi floreali. La firma è quella di Anonima Opifici di Castellaneta (TA). “Abbiamo reso questo piccolo spot una sorta di giardino contemporaneo. Foglie in ferro appese al soffitto rendono l’atmosfera frizzante e inusuale. Luci soffuse e ogni dettaglio disegnato su misura per un piccolo gioiello dal design contemporaneo e per niente banale.” Le parole del designer Alessandro Iacobellis.