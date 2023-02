Fielmann arriva a Le Gru e apre il settimo store in Piemonte

Fielmann, retailer del settore ottico sinonimo di occhiali di design a prezzi contenuti, apre le porte del suo store a Le Gru, nella nuovissima Piazza Nord al piano terra. La nuova apertura, prevista per giovedì 9 febbraio, vedrà nascere un negozio moderno, con un’esposizione di più di 500 montature di design e grandi marchi internazionali che andrà a arricchire ulteriormente la straordinaria offerta commerciale del mall di Grugliasco.

«Arriviamo a Grugliasco con un concetto unico che ha l’obiettivo di enfatizzare con forza un sentimento: mostrare il potere di ogni persona. Potere che Fielmann trova da sempre nei suoi collaboratori, che individuano sempre la soluzione personalizzata per le esigenze dei clienti. Offrire il giusto consiglio, basato sulle necessità delle persone con un approccio onesto, corretto e professionale è il nostro obiettivo quotidiano. Gli ottici Fielmann si riconoscono nei clienti, li consigliano come loro stessi vorrebbero essere assistiti, si impegnano a soddisfare i loro desideri e bisogni. Fielmann mostrerà ciò che gli occhiali perfetti sono in grado di generare in ognuno di noi: la fiducia in sé stessi. Gli occhiali, infatti, hanno la capacità di enfatizzare lo stile unico delle persone e la loro forza interiore» spiega Ivo Andreatta, CEO Fielmann Italia.

«Lo store Fielmann a Le Gru è un’ulteriore pietra miliare nel panorama delle offerte per i clienti di Le Gru. – aggiunge Davide Rossi, direttore del mall di Grugliasco.» «Siamo felici di iniziare il 2023 con questo nuovo importante brand, aumentando il nostro brand mix, diversificandolo e dando ancora più scelta. Dopo le feste di Natale e di fine anno un augurio per un grande anno insieme».

Fielmann è oggi presente in Italia con oltre 50 store, tutti aperti secondo un percorso di crescita organico, in linea con la strategia di espansione del brand. L’arrivo di Fielmann a Grugliasco, con una copertura sempre più capillare, diventa così l’occasione per poter soddisfare le esigenze dei clienti piemontesi, creando un connubio fra benessere visivo e occhiali alla moda a prezzi accessibili, senza compromettere la qualità.

Il 9 febbraio, Fielmann accoglierà i clienti di Le Gru a partire dal Piazzale Nord esterno con l’Ottica Mobile Fielmann. Il van Fielmann permette di misurare gratuitamente e in maniera digitale e confortevole la propria acutezza visiva. Ad eseguire l’esame della vista on the road, un team di ottici competenti e specializzati Fielmann. Dotato delle attrezzature più moderne e le tecnologie più avanzate, il servizio gratuito sarà a disposizione di giovani e adulti, ed è pensato per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di una vista perfetta.

Attivo il servizio di prenotazione anticipata disponibile a tramite telefono o online all’indirizzo www.fielmann.it/it/servizi/prenota-un-appuntamento/. In vista dell’opening, Fielmann offrirà occhiali di design con lenti di alta qualità incluse, con antiriflesso e indurente, e 3 anni di garanzia a partire da 25€ con lenti monofocali e a soli 75€ per occhiali con lenti progressive. Sempre in occasione dell’apertura, è prevista una promozione che prevede un buono da 25€ per i primi 200 clienti che acquisteranno un paio di occhiali graduati, e gli iscritti all’app Io&LeGru riceveranno, inoltre, una piccola sorpresa.