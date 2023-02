Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Piemonte. Oggi ad Asti, in frazione Variglie, un uomo di 73 anni è deceduto mentre stava usando un macchinario per la lavorazione delle nocciole.

Secondo le prime informazioni si sarebbe staccata una parte del macchinario, che avrebbe colpito l’uomo provocandone il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e le forze dell’ordine.