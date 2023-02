Sei giovanissimi rapinano un coetaneo in piazza Vittorio a Torino

I carabinieri, lo scorso venerdì, hanno arrestato un sedicenne e denunciato cinque coetanei per rapina aggravata ai danni di un altro sedicenne in piazza Vittorio Veneto a Torino.

I sei, quasi tutti minorenni, hanno avvicinato la vittima e alcuni loro amici con il pretesto di chiedere una sigaretta. Poi, minacciandolo con un coltello, hanno sottratto al ragazzo il telefono cellulare e sono scappati, a piedi, in bicicletta e in monopattino rubando anche il cappellino a un altro ragazzo.

Le vittime hanno chiesto aiuto ai carabinieri, che si trovavano in zona per azioni di controllo e sono riusciti a bloccare in largo Saluzzo uno dei rapinatori.

Sul posto sono stati recuperati il telefono cellulare e cappellino e restituiti ai proprietari. Successivamente sono stati individuati e identificati anche i complici.